В матче "Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" на поле выбежала белка



В матче 1/8 финала Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" играет с "Вулверхэмптоном".

В ходе поединка на поле выбежала белка, которая затем была поймана стюардами и эвакуирована с арены.

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