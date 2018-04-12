В матче "Марсель" - "РБ Лейпциг" установлен рекорд Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "Марсель" принимает "РБ Лейпциг".

Уже к девятой минуте встречи счет стал 2:1 в пользу хозяев.

Три мяча к девятой минуте это новый рекорд Лиги Европы.

Счет открыл игрок "РБ Лейпциг" Брума, но затем автогол Штефана Ильзанкера и мяч Буна Сарра вывели вперед "Марсель".

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