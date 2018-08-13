В матче МЛС Руни догнал соперника, убегавшего на пустые ворота, после чего отдал голевую передачу

Предлагаем посмотреть, на что все еще способен забракованный в "Манчестер Юнайтед" португальцем Жозе Моуринью английский форвард Уэйн Руни, сейчас выступающий в МЛС за "Ди Си Юнайтед".

Отметим, что случился данный эпизод на последней добавленной минуте арбитром матча против "Орландо Сити" при счете 2:2.

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