В матче МЛС Руни догнал соперника, убегавшего на пустые ворота, после чего отдал голевую передачу

1 Теги ди си юнайтедуэйн руни

В матче МЛС Руни догнал соперника, убегавшего на пустые ворота, после чего отдал голевую передачуПредлагаем посмотреть, на что все еще способен забракованный в "Манчестер Юнайтед" португальцем Жозе Моуринью английский форвард Уэйн Руни, сейчас выступающий в МЛС за "Ди Си Юнайтед".

Отметим, что случился данный эпизод на последней добавленной минуте арбитром матча против "Орландо Сити" при счете 2:2.

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