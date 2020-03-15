В матче молодежных команд "Тамбова" и "Крыльев Советов" произошла массовая драка

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В матче молодежных команд "Тамбова" и "Крыльев Советов" произошла массовая драка

Футболисты молодежных команд "Тамбова" и "Крыльев Советов" подрались во время матча.

Так, сразу четыре футболиста самарского клуба были удалены. При счете 1:1 "Крыльям Советов" засчитали техническое поражение.

Основные команды "Тамбова" и "Крыльев" встретятся завтра, 16 марта, в 19:30 (мск).

В молодежном первенстве РПЛ "Крылья Советов" идет на пятом месте, а "Тамбов" - на восьмом.

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