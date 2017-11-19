В матче нереализованных пенальти "Ростов" поделил очки с "Амкаром"

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В матче нереализованных пенальти "Ростов" поделил очки с "Амкаром"В матче 17-го тура Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле сыграл в "сухую" ничью с пермским "Амкаром".

"Ростов" - "Амкар" - 0:0

Нереализованные пенальти: Ингасон, 80, Сиваков, 90+2.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Калачев (Зуев, 67), Гацкан, Майер, Ионов (Думбия, 77), Шомуродов (Бухаров, 58).

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Занев, Зайцев, Идову, Огуде, Сиваков, Комолов (Гащенков, 90+1), Гол (Салугин, 90+3), Браун (Бодул, 74).

Напомним, ранее "Локомотив" обыграл "Амкар". | soccernews.ru

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