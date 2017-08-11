В матче открытия сезона Премьер-Лиги лондонский "Арсенал" схлестнется с "Лестером"
"Арсенал" – "Лестер Сити"
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Майк Дин
Впервые за 129-летнюю историю существования высшей футбольной лиги Англии дебютный матч сезона пройдет в пятницу. Честь оставить свой след в энциклопедических архивах британского футбола выпала лондонскому "Арсеналу" и "Лестеру", которые между собой сразятся на "Эмирейтс". В позапрошлом сезоне команды заняли первые две строчки по итогам чемпионата и назывались лучшими, прошлая же кампания оказалась, как для одних, так и для других совсем неудачной. "Канониры" впервые за много лет пролетели мимо Лиги чемпионов, несмотря на то, что хорошенько прибавили в концовке. "Лисы" и вовсе долгое время болтались в самом низу турнирной таблицы, но все-таки сумели выкарабкаться на 12 строчку.
Подопечные Арсена Венгера готовятся к первой встрече сезона в приподнятом настроении, так как неделю назад "пушкари" прибрали к рукам Суперкубок, по серии пенальти выиграв у "Челси". В отличие от многих конкурентов "Арсенал" текущее трансферное окно проводит не так активно. Лондонцы усилились точечно – приобрели нападающего Александра Ляказетта у французского "Лиона" и Сеада Колашинаца из немецкого "Шальке". Оба футболиста с разной долей успешности уже отыграли свой первый официальный матч в Англии и, наверняка, выйдут в основе на поединок против "синих". Чего не скажешь про травмированных Алексиса Санчеса, Санти Касорлу и Габриэля Паулиста. Также вне заявки останется Лоран Косиельни, отбывающий дисквалификацию.
"Лестер" с переменным успехом провел предсезонные контрольные игры, но в крайней схватке команда Крейга Шекспира одолела менхенгладбахскую "Боруссию". На трансферном рынке "лисы" поработали на славу, прикупив в каждую линию по игроку достаточно высокого класса. Из "Халла" "синим" удалось выдернуть два светлых "пятна" "тигров" прошлого года Элдина Якуповича и Харри Магуайра. В центр полузащиты куплен Висенте Иборра, а в нападение молодое дарование Келечи Ихеаначо из "Манчестер Сити". Кроме того, команде пока еще удается сохранить в составе одного из своих лидеров Рияда Махреза.
Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Лестера":
"Арсенал" выиграл в каждом из последних 10 домашних матчей против "Лестера" в рамках Премьер-Лиги.
Джейми Варди стал автором последних трех голов "лис" в ворота "канониров", дважды он открывал счет, но ни в одном поединке его команда не праздновала победу.
"Лестер" – очень удобный соперник для лондонцев. "Арсенал" всего один раз уступил "синим" в рамках АПЛ – в далеком 1994 "лисы" выиграли со счетом 2:1.
Ориентировочные составы на игру:
Арсенал: Чех, Мустафи, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Джака, Эльнени, Колашинац, Ивоби, Уэлбэк, Ляказетт
Лестер: Шмейхель, Симпсон, Магуайр, Морган, Фукс, Ндиди, Амарти, Махрез, Грэй, Ихеаначо, Варди
Прогноз на матч "Арсенал" – "Лестер":
"Канониры", конечно, любят в начале сезона придумывать сами себе проблемы, но, если верить статистике, то "Лестер" – один из самых удобных соперников для "Арсенала". Это целиком и полностью отражается на котировках букмекеров, которые считают лондонцев явным фаворитом. На победу подопечных Венгера специалисты выставляют коэффициент 1.5. В то время, как выигрыш "лис" оценивается в 6.5.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
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|О
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|Борнмут
|0
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|2
|Арсенал Лондон
|0
|0
|3
|Брайтон & Хоув Альбион
|0
|0
|4
|Бернли
|0
|0
|5
|Челси
|0
|0
|6
|Кристал Пэлас
|0
|0
|7
|Эвертон
|0
|0
|8
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|9
|Лестер Сити
|0
|0
|10
|Ливерпуль
|0
|0
|11
|Манчестер Сити
|0
|0
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|14
|Саутгемптон
|0
|0
|15
|Сток Сити
|0
|0
|16
|Суонси Сити
|0
|0
|17
|Тоттенхэм
|0
|0
|18
|Уотфорд
|0
|0
|19
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0