В матче Примеры "Реал" - "Барселона" произошла замена арбитра: названа причина

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В матче Примеры "Реал" - "Барселона" произошла замена арбитра: названа причина

Главным арбитром матча 26-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Барселона" назначен Альберто Ундиано Мальенко, сообщает официальный сайт испанской федерации футбола.

Мальенко рассудит команды в класико вместо Алехандро Эрнандеса Эрнандеса, который получил травму.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 2 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу", и начнется в 22:45 мск.

После 25 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры на девять очков опережая идущий третьим "Реал".

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