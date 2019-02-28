В матче Примеры "Реал" - "Барселона" произошла замена арбитра: названа причина
Главным арбитром матча 26-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Барселона" назначен Альберто Ундиано Мальенко, сообщает официальный сайт испанской федерации футбола.
Мальенко рассудит команды в класико вместо Алехандро Эрнандеса Эрнандеса, который получил травму.
Матч "Реал" - "Барселона" состоится 2 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу", и начнется в 22:45 мск.
После 25 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры на девять очков опережая идущий третьим "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19