В матче против "Боруссии" Зидан намерен просмотреть одного из игроков соперника

В сегодняшнем матче своей команды в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен просмотреть одного из игроков соперника.

Так, по сведениям Bild, в поле зрения наставника "сливочных" попал полузащитник шмелей Юлиан Вайгль. Французский специалист рассчитывает воспользоваться возможностью, дабы лично вживую понаблюдать за действиями на поле 22-летнего хавбека.

В нынешнем сезоне Вайгль забил 1 гол в 3 матчах за "Боруссию".

Напомним, Роналду готовится установить очередное достижение в "Реале".