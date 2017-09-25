В матче против "Боруссии" Зидан не сможет рассчитывать сразу на пятерых игроков

Теги зинедин зиданреал мадридборуссия дортмунд

В матче против "Боруссии" Зидан не сможет рассчитывать сразу на пятерых игроковВ матче группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать сразу на пятерых игроков своей команды.

Так, в Германию из-за травм со "сливочными" не отправятся Марсело, Тео Эрнандес, Хесус Вальехо, Матео Ковачич и Карим Бензема. Ожидалось, что игру против "шершней" также может пропустить Тони Кроос, по причине повреждения не участвовавший в субботнем поединке королевского клуба против "Алавеса" в Ла Лиге, однако в итоге он был включен в список футболистов, которые вылетят в Германию.

Напомним, Бартра уже высказался о предстоящем матче против "Реала". | soccernews.ru

комментарии
Flamenco

на самом деле Дикобраз и Бензин)) остальные для массовки

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