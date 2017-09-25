В матче против "Боруссии" Зидан не сможет рассчитывать сразу на пятерых игроков

В матче группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать сразу на пятерых игроков своей команды.

Так, в Германию из-за травм со "сливочными" не отправятся Марсело, Тео Эрнандес, Хесус Вальехо, Матео Ковачич и Карим Бензема. Ожидалось, что игру против "шершней" также может пропустить Тони Кроос, по причине повреждения не участвовавший в субботнем поединке королевского клуба против "Алавеса" в Ла Лиге, однако в итоге он был включен в список футболистов, которые вылетят в Германию.

Напомним, Бартра уже высказался о предстоящем матче против "Реала". | soccernews.ru