В матче против "Монпелье" "Лион" добыл путевку в 1/4 финала кубка Франции

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В матче против "Монпелье" "Лион" добыл путевку в 1/4 финала кубка ФранцииВ рамках 1/8 финала кубка Франции "Лион" на выезде обыграл "Монпелье".

"Монпелье" - "Лион" - 1:2

Голы: Корне, 13 - 0:1, Иконе, 22 - 1:1, Фекир, 27 - 1:2 (пенальти).

"Монпелье": Лекомт, Мендеш, Илтон, Конгре, Мукиеле (Камара, 88), Самбия, Ласн, Агилар, Иконе (Долли, 78), Мбенза, Нинга (Сио, 67).

"Лион": Лопеш, Тете, Марсело, Диакаби, Маркал, Фекир, Тузар, Ферри (Ндомбеле, 70), Траоре, Корне (Диас, 90), Депай (Ауар, 84).

Напомним, ранее в 1/4 финала турнира вышел "Кан". | soccernews.ru

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