В матче против Перу болельщики устроили теплый прием Месси, впервые сыгравшему на "Бомбонере"

Теги лионель мессиперуаргентина

В матче против Перу болельщики устроили теплый прием Месси, впервые сыгравшему на "Бомбонере"В матче отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года против Перу болельщики сборной Аргентины устроили теплый прием капитану своей команды Лионелю Месси, впервые сыгравшему на стадионе "Бока Хуниорс" "Бомбонера".

Так, появление на поле 30-летнего нападающего фанаты встретили оглушительными овациями. За одними же из ворот был вывешен баннер: "Месси, величайший игрок мира, добро пожаловать на "Бомбонеру".

Напомним, Аргентина не смогла обыграть Перу. | soccernews.ru

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