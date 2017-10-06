В матче против Перу болельщики устроили теплый прием Месси, впервые сыгравшему на "Бомбонере"

В матче отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года против Перу болельщики сборной Аргентины устроили теплый прием капитану своей команды Лионелю Месси, впервые сыгравшему на стадионе "Бока Хуниорс" "Бомбонера".

Так, появление на поле 30-летнего нападающего фанаты встретили оглушительными овациями. За одними же из ворот был вывешен баннер: "Месси, величайший игрок мира, добро пожаловать на "Бомбонеру".

Напомним, Аргентина не смогла обыграть Перу. | soccernews.ru