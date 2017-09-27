В матче против "Реала" за Пулишичем наблюдали скауты четырех топ-клубов

Во вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" за вингером дортмундской "Боруссии" Кристианом Пулишичем наблюдали скауты сразу четырех топ-клубов.

Так, по информации TrasnferMarketWeb, игру 19-летнего футболиста просмотрели представители лондонских "Челси" и "Арсенала", "Ливерпуля" и непосредственно самого королевского клуба.

В нынешнем сезоне Пулишич забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за "Боруссию".