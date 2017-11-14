В матче против сборной Швеции Де Росси отказывался выходить на замену, требуя выпустить Инсинье

Теги италияшвецияданиэле де россилоренцо инсинье

В матче против сборной Швеции Де Росси отказывался выходить на замену, требуя выпустить ИнсиньеПод занавес ответного стыкового матча за право сыграть на Чемпионате Мира 2018-го года между сборными Италии и Швеции на "скамье" запасных хозяев произошел интересный эпизод.

Так, полузащитник "скуадры адзурры" Даниэле Де Росси отказывался выполнять тренерские указания и готовиться к выходу на поле, требуя выпустить на заключительные минуты игры вингера Лоренцо Инсинье. Свои действия 34-летний хавбек аргументировал следующими словами: "Пусть выходит он. Нам необходимо побеждать, а не играть на удержание счета".

Напомним, Италия не смогла обыграть шведов и завоевать путевку на Чемпионат Мира. | soccernews.ru

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