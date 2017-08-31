В матче против Уругвая Сампаоли может оставить в запасе одного из лидеров сборной Аргентины

Теги хорхе сампаолиуругвайхавьер маскеранофедерико фасиоаргентина

В матче против Уругвая Сампаоли может оставить в запасе одного из лидеров сборной АргентиныВ матче против сборной Уругвая главный тренер национальной команды Аргентины Хорхе Сампаоли может оставить в запасе одного из лидеров своей команды.

Как информирует El Mundo Deportivo, наставник "альбиселесте" склоняется к тому, чтобы Хавьер Маскерано начал поединок против первых чемпионов мира на "скамейке" для запасных. Вместо ветерана наставник планирует использовать Федерико Фасио.

Напомним, Суарес сможет сыграть в матче против Аргентины. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 14 33
2 Колумбия 14 24
3 Уругвай 14 23
4 Чили 14 23
5 Аргентина 14 22
6 Эквадор 14 20
7 Перу 14 18
8 Парагвай 14 18
9 Боливия 14 10
10 Венесуэла 14 6
Полная таблица

топ-5 тегов