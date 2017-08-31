В матче против Уругвая Сампаоли может оставить в запасе одного из лидеров сборной Аргентины

В матче против сборной Уругвая главный тренер национальной команды Аргентины Хорхе Сампаоли может оставить в запасе одного из лидеров своей команды.

Как информирует El Mundo Deportivo, наставник "альбиселесте" склоняется к тому, чтобы Хавьер Маскерано начал поединок против первых чемпионов мира на "скамейке" для запасных. Вместо ветерана наставник планирует использовать Федерико Фасио.

Напомним, Суарес сможет сыграть в матче против Аргентины. | soccernews.ru