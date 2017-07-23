В матче против "Ювентуса" Вальверде выделил игру трех игроков "Барселоны"

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В матче против "Ювентуса" Вальверде выделил игру трех игроков "Барселоны"В матче против туринского "Ювентуса", который состоялся в рамках Международного кубка чемпионов, главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде выделил игру трех своих подопечных.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" в целом остался доволен действиями своей команды в дебютной для себя игре на новом месте, однако особенно 53-летний специалист выделил полузащитников Дениса Суареса, Серхи Сампера и Карлеса Аленью.

Напомним, "Барселона" обыграла "Ювентус" со счетом 2:1. | soccernews.ru

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