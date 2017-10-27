В матче против "Жироны" "Реалу" не помогут четыре игрока

В матче 10-го тура испанской Ла Лиги против "Жироны", который состоится в ближайшее воскресенье, мадридскому "Реалу" не помогут четыре игрока.

Как информирует El Mundo Deportivo, королевский клуб по-прежнему не может рассчитывать на голкипера Кейлора Наваса, защитника Дани Карвахаля, полузащитника Матео Ковачича и вингера Гарета Бэйла. Положительной же новостью для "сливочных" стало то, что последний уже приступил к работе с мячом.

Напомним, "Реал" не выйдет на трансферный рынок в январе. | soccernews.ru