В матче ПСЖ - "Марсель" показано рекордное количество карточек для матча Лиги 1 в 21-м веке

Жером Брисар, главный судья матча 3-го тура Лиги 1 между ПСЖ и "Марселем", показал игрокам обеих команд 17 карточек.

Как сообщает Opta, это рекорд французского чемпионата в 21-м веке для отдельно взятой игры.

У футболистов ПСЖ 5 предупреждений и 3 удаления, у "Марселя" - 7+2.

Напомним, что матч завершился минимальной победой провансальцев.

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