В матче "Реал" - ПСЖ судья отменил удаление Куртуа и пенальти

1 Теги псжреал мадридтибо куртуамауро икарди

В матче "Реал" - ПСЖ судья отменил удаление Куртуа и пенальти

В матче 5-го тура группового этапа между "Реалом" и ПСЖ произошел скандальный инцидент.

В первом тайме голкипер мадридцев Тибо Куртуа сбил с ног игрока парижан Мауро Икарди. Главный арбитр встречи сразу же показал вратарю красную карточку и назначил пенальти. Однако после просмотра ВАР судья отметил оба своих решения, так как атаке ПСЖ предшествовал фол игрока парижан на защитнике "Реала" Марсело в центре поля.

Главный тренер Томас Тухель, узнав о действиях судьи, рассмеялся.

На данный момент у ПСЖ 12 баллов и первое место в группе. "Реал" с 10 очками на 2 позиции.

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