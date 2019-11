В матче "Реал" - ПСЖ судья отменил удаление Куртуа и пенальти

В матче 5-го тура группового этапа между "Реалом" и ПСЖ произошел скандальный инцидент.

В первом тайме голкипер мадридцев Тибо Куртуа сбил с ног игрока парижан Мауро Икарди. Главный арбитр встречи сразу же показал вратарю красную карточку и назначил пенальти. Однако после просмотра ВАР судья отметил оба своих решения, так как атаке ПСЖ предшествовал фол игрока парижан на защитнике "Реала" Марсело в центре поля.

Главный тренер Томас Тухель, узнав о действиях судьи, рассмеялся.

PENALTY awarded.



Courtois SENT OFF.



VAR intervenes.



Free-kick to REAL MADRID.



#UCL LIVE: https://t.co/CCcwvwjAIN pic.twitter.com/e5g6ASBpYf