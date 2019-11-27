В матче "Реал" - ПСЖ судья отменил удаление Куртуа и пенальти
В матче 5-го тура группового этапа между "Реалом" и ПСЖ произошел скандальный инцидент.
В первом тайме голкипер мадридцев Тибо Куртуа сбил с ног игрока парижан Мауро Икарди. Главный арбитр встречи сразу же показал вратарю красную карточку и назначил пенальти. Однако после просмотра ВАР судья отметил оба своих решения, так как атаке ПСЖ предшествовал фол игрока парижан на защитнике "Реала" Марсело в центре поля.
Главный тренер Томас Тухель, узнав о действиях судьи, рассмеялся.
PENALTY awarded.— Match of the Day (@BBCMOTD) 26 ноября 2019 г.
Courtois SENT OFF.
VAR intervenes.
Free-kick to REAL MADRID.
#UCL LIVE: https://t.co/CCcwvwjAIN pic.twitter.com/e5g6ASBpYf
На данный момент у ПСЖ 12 баллов и первое место в группе. "Реал" с 10 очками на 2 позиции.
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|М
|О
|1
|Барселона
|13
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|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6