В матче "Реала" против "Валенсии" между Васкесом и Модричем случился конфликт

Во вчерашнем матче 2-го тура испанской Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Валенсией" между вингером королевского клуба Лукасом Васкесом и его одноклубником Лукой Модричем случился конфликт.

Как информирует El Bernabeu, камеры телеоператоров засняли, как после неудачных действий на фланге 26-летнего футболиста более опытный хорват начал предъявлять ему претензии в потере мяча. Однако Васкес не стал отмалчиваться и ответил Модричу в достаточно жесткой манере.

Напомним, "Реал" остался недоволен работой арбитров в своих матчах на старте сезона. | soccernews.ru