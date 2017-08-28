В матче "Реала" против "Валенсии" между Васкесом и Модричем случился конфликт

Теги реал мадридлукас васкеслука модрич

В матче "Реала" против "Валенсии" между Васкесом и Модричем случился конфликтВо вчерашнем матче 2-го тура испанской Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Валенсией" между вингером королевского клуба Лукасом Васкесом и его одноклубником Лукой Модричем случился конфликт.

Как информирует El Bernabeu, камеры телеоператоров засняли, как после неудачных действий на фланге 26-летнего футболиста более опытный хорват начал предъявлять ему претензии в потере мяча. Однако Васкес не стал отмалчиваться и ответил Модричу в достаточно жесткой манере.

Напомним, "Реал" остался недоволен работой арбитров в своих матчах на старте сезона. | soccernews.ru

комментарии
Модрич

Та он у меня хуй не правильно сосал вот и всё

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Конь

Ну и что7

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