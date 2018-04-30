В матче с "Баварией" Карвахаля заменит Васкес
В ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии" ключевого защитника мадридского "Реала" Дани Карвахаля заменит вингер Лукас Васкес.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан остался разочарован игрой другого правого бека своей команды Хакими Ашрафа в субботнем матче Ла Лиги с "Леганесом". Поэтому завтра он намерен отдать предпочтение Васкесу в качестве альтернативы получившему травму Карвахалю.
Напомним, Роббен не сыграет против "Реала". | soccernews.ru
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