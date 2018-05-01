В матче с "Баварией" Навас совершил свое рекордное количество сейвов в плей-офф Лиги Чемпионов

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В матче с "Баварией" Навас совершил свое рекордное количество сейвов в плей-офф Лиги ЧемпионовВ сегодняшнем ответном полуфинальном матче с мюнхенской "Баварией" голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас совершил свое рекордное количество сейвов в плей-офф Лиги Чемпионов.

Так, в общей сложности 31-летнему вратарю королевского клуба пришлось выручать свою команду в игре с чемпионов Германии на "Сантьяго Бернабеу" целых восемь раз. Этот результат стал лучшим для костариканца в рамках игр на выбывание самого престижного европейского клубного турнира.

Напомним, "Реал" в третий раз подряд вышел в финал ЛЧ. | soccernews.ru

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