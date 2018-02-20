В матче с "Баварией" Вида оставил "Бешикташ" в меньшинстве

Теги бешикташбавария мюнхендомагой вида

В матче с "Баварией" Вида оставил "Бешикташ" в меньшинствеВ первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии" защитник турецкого "Бешикташа" Домагой Вида оставил свою команду в меньшинстве. Случилось это уже на 16-й минуте игры.

Напомним, "Бавария" и "Бешикташ" играют в следующих составах. | soccernews.ru

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