В матче с "Баварией" Вида оставил "Бешикташ" в меньшинстве

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии" защитник турецкого "Бешикташа" Домагой Вида оставил свою команду в меньшинстве. Случилось это уже на 16-й минуте игры.

Напомним, "Бавария" и "Бешикташ" играют в следующих составах. | soccernews.ru