В матче с "Боруссией" Месси получил жёлтую карточку за симуляцию

Арбитр Клеман Тюрпен наказал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси за симуляцию.

Судья показал звёздному аргентинцу жёлтую карточку за имитацию фола в штрафной площади дортмундской "Боруссии" во время матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Это желтая Месси за симуляцию. Теперь ты видел все pic.twitter.com/t0E1cVeWuh — Матч ТВ (@MatchTV) November 27, 2019

Напомним, что в итоге "Барса" обыграла "Боруссию" со счётом 3:1, а Месси забил гол и сделал два ассиста.

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