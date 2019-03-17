В матче с двумя удалениями "Болонья" одолела "Торино" (видео голов)

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В матче с двумя удалениями "Болонья" одолела "Торино" (видео голов)

В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Болонья" на выезде победила "Торино" со счётом 3:2.

Стоит отметить, что обе команды завершали матч вдесятером.

"Торино" – "Болонья" - 2:3

Голы: Пульгар, 6 (автогол) - 1:0, Поли, 29 - 1:1, Пульгар, 34 (пенальти) - 1:2, Орсолини, 64 - 1:3, Иццо, 89 - 2:3.

"Торино": Сиригу, Айна, Иццо, Джиджи (Беренгер, 72), Ансальди, Базелли (Яго Фальке, 56), Ринкон, Мейте (Лукич, 77), Нкулу, Дзадза, Белотти.

"Болонья": Скорупски, Дейкс, Ларангейра, Мбайе, Войнович, Джемаили (Поли, 22), Пульгар, Сориано, Орсолини (Маттьелло, 86), Паласио, Сансоне (Сванберг, 82).

Удаления: Войнович (88), Айна (90).

Благодаря этому результату "Болонья" покинула зону вылета и расположилась на 17-м месте, а "Торино" остался на 7-й строчке.

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Комментарии

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