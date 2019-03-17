В матче с двумя удалениями "Болонья" одолела "Торино" (видео голов)
В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Болонья" на выезде победила "Торино" со счётом 3:2.
Стоит отметить, что обе команды завершали матч вдесятером.
"Торино" – "Болонья" - 2:3
Голы: Пульгар, 6 (автогол) - 1:0, Поли, 29 - 1:1, Пульгар, 34 (пенальти) - 1:2, Орсолини, 64 - 1:3, Иццо, 89 - 2:3.
"Торино": Сиригу, Айна, Иццо, Джиджи (Беренгер, 72), Ансальди, Базелли (Яго Фальке, 56), Ринкон, Мейте (Лукич, 77), Нкулу, Дзадза, Белотти.
"Болонья": Скорупски, Дейкс, Ларангейра, Мбайе, Войнович, Джемаили (Поли, 22), Пульгар, Сориано, Орсолини (Маттьелло, 86), Паласио, Сансоне (Сванберг, 82).
Удаления: Войнович (88), Айна (90).
Благодаря этому результату "Болонья" покинула зону вылета и расположилась на 17-м месте, а "Торино" остался на 7-й строчке.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|28
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|13
|Дженоа
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|14
|Кальяри
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|26
|16
|Удинезе
|26
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|17
|Эмполи
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