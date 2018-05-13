В матче с двумя удалениями "Милан" упустил победу над "Аталантой"

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В матче с двумя удалениями "Милан" упустил победу над "Аталантой"В матче 37-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде упустил победу над "Аталантой" из Бергамо.

"Аталанта" - "Милан" - 1:1

Голы: Кессье, 60 - 0:1, Мазьелло, 90+2 - 1:1.

"Аталанта": Бериша, Толои, Кальдара, Мазьелло, Кастань (Хатебур, 79), Де Рон, Фройлер, Госенс, Кристанте (Хаас, 70), Гомес, Муса (Иличич, 55).

"Милан": Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье, Билья (Монтоливо, 46), Бонавентура (Борини, 83), Сусо (Локателли, 77), Калинич, Чалханоглу.

Удаления: Толои, 64; Монтоливо, 75.

Напомним, ранее состоялось еще пять матчей 37-го тура Серии А. | soccernews.ru

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