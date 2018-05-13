В матче с двумя удалениями "Милан" упустил победу над "Аталантой"
В матче 37-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде упустил победу над "Аталантой" из Бергамо.
"Аталанта" - "Милан" - 1:1
Голы: Кессье, 60 - 0:1, Мазьелло, 90+2 - 1:1.
"Аталанта": Бериша, Толои, Кальдара, Мазьелло, Кастань (Хатебур, 79), Де Рон, Фройлер, Госенс, Кристанте (Хаас, 70), Гомес, Муса (Иличич, 55).
"Милан": Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье, Билья (Монтоливо, 46), Бонавентура (Борини, 83), Сусо (Локателли, 77), Калинич, Чалханоглу.
Удаления: Толои, 64; Монтоливо, 75.
Напомним, ранее состоялось еще пять матчей 37-го тура Серии А. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги и символическая сборная заключительного тура АПЛ
-
Сумасшедшая перестрелка в Валенсии: "Леванте" нанес первое поражение "Барселоне"
-
Турин снова чемпион! "Ювентус" играет вничью с "Ромой"
-
Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"
-
"Ливерпуль" разгромил "Брайтон" и гарантировал себе место в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны"
-
Еще один российский топ-клуб проявляет интерес к Балотелли
-
"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за игрока "Наполи"
-
Гамейро: "Уход Гризманна будет потерей для "Атлетико"
-
Анчелотти готов возглавить итальянский топ-клуб
-
Сенников: "В игре с Испанией Россия способна сотворить чудо"
-
Абрамович сократит свои расходы на "Челси"
-
Зидан определился с приоритетной трансферной целью "Реала" на лето
-
"Интер" возобновил интерес к основному хавбеку "Атлетико"
-
Болельщики "Зенита" хотят видеть новым главным тренером команды Семака
-
Роналдо: "Неймар вписывается в игру "Реала"
-
В понедельник ПСЖ объявит имя своего нового наставника
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Неймар: "Сейчас не время говорить о трансферах"
-
Бабаев: "Хотим, чтобы Березуцкие и Игнашевич остались с нами еще на сезон"
-
В сферу интересов "Ювентуса" входит пять полузащитников
-
Эмери признан лучшим тренером чемпионата Франции
-
Месси определил трех виновников поражения от "Леванте"
-
"Локомотив" установил антирекорд чемпионата России
-
Аллегри: "Если меня не уволят, останусь в "Ювентусе" и на следующий сезон"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|92
|2
|Наполи
|37
|88
|3
|Рома
|37
|74
|4
|Лацио
|37
|72
|5
|Интер Милан
|37
|69
|6
|Милан
|37
|61
|7
|Аталанта
|37
|60
|8
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Сампдория
|37
|54
|10
|Торино
|37
|51
|11
|Сассуоло
|37
|43
|12
|Дженоа
|37
|41
|13
|Болонья
|37
|39
|14
|Кьево
|37
|37
|15
|Удинезе
|37
|37
|16
|Кальяри
|37
|36
|17
|СПАЛ
|37
|35
|18
|Кротоне
|37
|35
|19
|Хеллас Верона
|37
|25
|20
|Беневенто
|37
|21