В матче с двумя удалениями ПСВ разгромил "Аякс", став чемпионом Голландии

В матче 31-го тура голландской Эредивизи ПСВ из Эйндховена на своем поле разгромил своего главного конкурента в лице амстердамского "Аякса", став новым чемпионом страны.

ПСВ - "Аякс" - 3:0

Голы: Перейро, 23 - 1:0, Де Йонг, 38 - 2:0, Бергвейн, 54 - 3:0.

ПСВ: Зут (Рум, 89), Ариас, Швааб, Изима-Мирен, Бренет, Ван Гинкел (Рамселар, 55), Перейро, Хендрикс, Лосано, Л. Де Йонг, Бергвейн (Люккассен, 72).

"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт, Вобер (С. Де Йонг, 46), Тальяфико, Ван де Бек, Шоне, Зиеш (Мазрауи, 85), Нерес, Хунтелар (Дольберг, 69), Клюйверт.

Удаления: Тальяфико, 80; С. Де Йонг, 83.

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