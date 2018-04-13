В матче с двумя удалениями "Вольфсбург" и "Аугсбург" поделили очки

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В матче с двумя удалениями "Вольфсбург" и "Аугсбург" поделили очки

В стартовом матче 30-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" и "Аусбург" сыграли вничью со счётом 0:0. Стоит отметить, что обе команды доигрывали поединок вдесятером - удаления заработали Ян Моравек и Феликс Удуохай.

"Вольфсбург" – "Аугсбург" - 0:0

"Вольфсбург": Кастельс, Йеккель, Верхаг, Виллиам (Штеффен, 84), Удуохай, Малли, Арнольд, Дидави, Базур (Ориги, 61), Кнохе, Димата (Осимхен, 80).

"Аугсбург": Хитц, Макс, Хинтереггер, Гауэлеу, Каюби, Шмид, Грегорич, Моравек, Кордова (Рихтер, 46; Качар, 90), Гу Чжа Чхоль, Хедира.

Удаления: Моравек (54), Удуохай (86).

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