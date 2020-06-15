В матче с "Эйбаром" у "Реала" зафиксирован худший результат сезона по числу ударов

В рамках 28-го тура Примеры мадридский "Реал" дома обыграл "Эйбар" со счётом 3:1.

В этом матче "сливочные" пробили по воротам соперника всего шесть раз.

Как сообщает Opta, это худший результат столичной команды в текущем чемпионате.

Напомним, что "Реал" благодаря победе сократил отставание от лидирующей "Барселоны" до двух очков.

Не пропустите: Зинедин Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Эйбаром" в Ла Лиге. | http://soccernews.ru