В матче с "Эйбаром" у "Реала" зафиксирован худший результат сезона по числу ударов

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В матче с "Эйбаром" у "Реала" зафиксирован худший результат сезона по числу ударов

В рамках 28-го тура Примеры мадридский "Реал" дома обыграл "Эйбар" со счётом 3:1.

В этом матче "сливочные" пробили по воротам соперника всего шесть раз.

Как сообщает Opta, это худший результат столичной команды в текущем чемпионате.

Напомним, что "Реал" благодаря победе сократил отставание от лидирующей "Барселоны" до двух очков.

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