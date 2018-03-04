В матче с "Хетафе" Роналду получил повреждение

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В матче с "Хетафе" Роналду получил повреждениеВо вчерашнем матче Ла Лиги против "Хетафе" ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналлу получил повреждение.

Так, телекамеры засняли, как после своей замены португальский бомбардир прикладывал лед к своей правой голени. Однако позже в королевском клубе заверили, что с их главной звездой ничего серьезного не произошло.

Напомним, Роналду предъявил претензии Зидану. | soccernews.ru

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