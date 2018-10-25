В матче с "Интером" скауты "Барселоны" следили за одним из лидеров соперника

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В матче с "Интером" скауты "Барселоны" следили за одним из лидеров соперникаВо вчерашнем матче Лиги Чемпионов против миланского "Интера" скауты каталонской "Барселоны" следили за одним из лидеров соперника.

Так, согласно сведениям Football Espana, во вторник на "Камп Ноу" эмиссары "сине-гранатовых" просматривали действия защитника "нерадзурри" Милана Шкриньяра. Сообщается, что в целом представители каталонского гранда остались довольны выступлением словака.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 10 матчей. Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Интер" назвал цену на Шкриньяра. | soccernews.ru

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