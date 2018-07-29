В матче с "Колорадо Рэпидс" Руни забил дебютный гол в МЛС и разбил голову в борьбе с соперником

В матче с "Колорадо Рэпидс" форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни забил дебютный гол в МЛС и разбил голову в борьбе с соперником.

Предлагаем ознакомиться со всеми значимыми действиями 32-летнего нападающего в этой игре.

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