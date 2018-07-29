В матче с "Колорадо Рэпидс" Руни забил дебютный гол в МЛС и разбил голову в борьбе с соперником

Теги уэйн руниколорадо рэпидсди си юнайтед

В матче с "Колорадо Рэпидс" Руни забил дебютный гол в МЛС и разбил голову в борьбе с соперникомВ матче с "Колорадо Рэпидс" форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни забил дебютный гол в МЛС и разбил голову в борьбе с соперником.

Предлагаем ознакомиться со всеми значимыми действиями 32-летнего нападающего в этой игре.

Не пропустите: анонс воскресенья. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City 34 54
3 Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов