В матче с конкурентом за выживание "Саутгемптон" обыграл "Суонси"

Теги саутгемптонсуонси сити

В матче с конкурентом за выживание "Саутгемптон" обыграл "Суонси"В перенесенном матче 31-го тура английской Премьер-Лиги "Саутгемптон" на выезде минимально обыграл "Суонси".

"Суонси" - "Саутгемптон" - 0:1

Гол: Габбьядини, 72 - 0:1.

"Суонси": Фабьянски, Нотон (Нарсингх, 77), Фернандес, Маусон, Робертс, Ки, Кинг (Кэррол, 82), Клукас, Ольссон (Абрахам, 62), А. Айю, Дж. Айю.

"Саутгемптон": Макарти, Беднарек (Габбьядини, 68), Стивенс, Худт, Соареш, Ромеу, Хейбьерг, Бертран, Тадич (Маккуин, 83), Редмонд (Лонг, 64), Остин.

Не пропустите: на Левандовски появился претендент из АПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов