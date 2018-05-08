В матче с конкурентом за выживание "Саутгемптон" обыграл "Суонси"

В перенесенном матче 31-го тура английской Премьер-Лиги "Саутгемптон" на выезде минимально обыграл "Суонси".

"Суонси" - "Саутгемптон" - 0:1

Гол: Габбьядини, 72 - 0:1.

"Суонси": Фабьянски, Нотон (Нарсингх, 77), Фернандес, Маусон, Робертс, Ки, Кинг (Кэррол, 82), Клукас, Ольссон (Абрахам, 62), А. Айю, Дж. Айю.

"Саутгемптон": Макарти, Беднарек (Габбьядини, 68), Стивенс, Худт, Соареш, Ромеу, Хейбьерг, Бертран, Тадич (Маккуин, 83), Редмонд (Лонг, 64), Остин.

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