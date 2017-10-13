В матче с "Краснодаром" не сыграют сразу четыре ключевых игрока ЦСКА

В завтрашнем матче Премьер-Лиги против "Краснодара" не сыграют сразу четыре ключевых игрока московского ЦСКА.

Так, по сведениям чемпионат.com, армейцам в принципиальной игре из-за повреждений различной степени тяжести не помогут защитники Василий Березуцкий и Виктор Васин, а также полузащитники Александр Головин и Алан Дзагоев. Кроме того, под вопросом остается участие в поединке еще одного хавбека - Понтуса Вернблума.

Напомним, Бубнов сделал прогноз на матч "Ахмат" - "Спартак". | soccernews.ru