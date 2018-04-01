В матче с нереализованным пенальти и удалением "Урал" и "Рубин" поделили очки

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В матче с нереализованным пенальти и удалением "Урал" и "Рубин" поделили очкиВ матче 24-го тура РФПЛ екатеринбургский "Урал" на своем поле разошелся миром с казанским "Рубином".

"Урал" - "Рубин" - 1:1

Голы: Попов, 34 - 0:1, Бикфалви, 73 - 1:1.

Нереализованный пенальти: Димитров, 70.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Емельянов, Меркулов, Бумаль, Фидлер (Евсеев, 50), Димитров (Чантурия, 74), Бикфалви, Эль Кабир, Ильин.

"Рубин": Джанаев, Сорокин, Навас, Гранат, Эначе, Могилевец, Нобоа, Кудряшов, Коновалов (Карадениз, 75), Жемалетдинов, Попов (Азмун, 68).

Удаление: Бикфалви, 88.

Напомним, вчера "Спартак" обыграл "Тосно". | soccernews.ru

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