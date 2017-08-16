В матче с "Реалом" "Барселона" может установить уникальное для себя достижение

Теги барселонареал мадрид

В матче с "Реалом" "Барселона" может установить уникальное для себя достижениеВ сегодняшнем ответном матче за Суперкубок Испании против мадридского "Реала" каталонская "Барселона" может установить уникальное для себя достижение.

Как информирует OptaJose, в случае, если этой ночью "сине-гранатовые" одержат победу над королевским клубом, они продлят свою победную серию на "Сантьяго Бернабеу" до трех игр. Это станет лучшим результатом для "Барсы" в истории.

Напомним, в рамках Суперкубка Испании "Барселона" ни разу не выигрывала на "Сантьяго Бернабеу". | soccernews.ru

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Конь

Конечно,может. Если крашеный гном бороду сбреет. Его в последние годы только борода и красит.

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