В матче с "Реалом" "Барселона" может установить уникальное для себя достижение

В сегодняшнем ответном матче за Суперкубок Испании против мадридского "Реала" каталонская "Барселона" может установить уникальное для себя достижение.

Как информирует OptaJose, в случае, если этой ночью "сине-гранатовые" одержат победу над королевским клубом, они продлят свою победную серию на "Сантьяго Бернабеу" до трех игр. Это станет лучшим результатом для "Барсы" в истории.

Напомним, в рамках Суперкубка Испании "Барселона" ни разу не выигрывала на "Сантьяго Бернабеу". | soccernews.ru