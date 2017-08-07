В матче с "Реалом" "Манчестер Юнайтед" не помогут сразу шесть игроков

В преддверии матча за Суперкубок УЕФА против мадридского "Реала" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о кадровых проблемах своей команды.

"Ни Фил Джонс, ни Эрик Байи, ни Тимоти Фосу-Менса не сыграют. Последний, вероятно, собирается отправиться в аренду в другой клуб. О долгосрочных травмах все знают - это Люк Шоу, Эшли Янг, Маркос Рохо. Кроме них, все доступны для игры", - цитирует наставника "красных дьяволов" Mirror.

Напомним, Мата высказался о предстоящем матче против "Реала". | soccernews.ru