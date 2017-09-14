В матче с "Реалом Сосьедад" Зидан не сможет рассчитывать на четырех ключевых игроков

Теги реал мадридреал сосьедадзинедин зидан

В матче с "Реалом Сосьедад" Зидан не сможет рассчитывать на четырех ключевых игроковВ ближайшем матче Ла Лиги своей команды против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна, который состоится в это воскресенье, главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать сразу на четырех ключевых игроков.

Как информирует sport.es, сыграть на "Аноэте" не смогут Криштиану Роналду, Марсело, Карим Бензема и Матео Ковачич. Первые двое отбывают полученные ими дисквалификации, а француз и хорват пропустят поединок из-за повреждений.

Напомним, следующим летом Перес может провести полное обновление линии атаки "Реала". | soccernews.ru

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