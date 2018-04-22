В матче с "Суонси" "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ

Теги манчестер ситисуонси сити

В матче с "Суонси" "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛВ сегодняшнем матче против "Суонси" "Манчестер Сити" установил рекорд английской Премьер-Лиги по количеству сделанных точных передач за одну игру.

Так, в поединке с "лебедями" подопечные Хосепа Гвардиолы отдали в общей сложности 1 015 пасов. Из них дошли до своего адресата 943 передачи, что стало лучшим результатом в истории турнира за последние 13 лет - со времени начала ведения данного рода статистики.

Отметим, что соперники "горожан" за игру всего сделали 202 паса. Мячом хозяева владели 83% игрового времени.

Не пропустите: видеообзор матча "Манчестер Сити" - "Суонси". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов