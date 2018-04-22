В матче с "Суонси" "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ

В сегодняшнем матче против "Суонси" "Манчестер Сити" установил рекорд английской Премьер-Лиги по количеству сделанных точных передач за одну игру.

Так, в поединке с "лебедями" подопечные Хосепа Гвардиолы отдали в общей сложности 1 015 пасов. Из них дошли до своего адресата 943 передачи, что стало лучшим результатом в истории турнира за последние 13 лет - со времени начала ведения данного рода статистики.

Отметим, что соперники "горожан" за игру всего сделали 202 паса. Мячом хозяева владели 83% игрового времени.

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