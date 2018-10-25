В матче с тремя ассистами Хакими "Боруссия" унизила "Атлетико"

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В матче с тремя ассистами Хакими "Боруссия" унизила "Атлетико"В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов дортмундская "Боруссия" дома нанесла разгромное поражение мадридскому "Атлетико".

Победу хозяевам принесли дубль Рафаэля Геррейру и голы Акселя Витселя и Жадона Санчо. Однако героем матча по праву можно назвать Ашрафа Хакими, который записал на свой счет три результативные передачи.

"Боруссия" - "Атлетико" - 4:0

Голы: Витсель, 38 - 1:0, Геррейру, 73 - 2:0, Санчо, 83 - 3:0, Геррейру, 89 - 4:0.

"Боруссия": Бюрки, Пишчек, Диалло, Загаду, Хакими, Делэйни (Дауд, 35), Витсель, Пулишич (Санчо, 79), Гетце, Ларсен (Геррейру, 63), Ройс.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Эрнандес, Филипе Луис, Лемар, Коке, Томас (Родриго, 46), Сауль (Корреа, 70), Коста, Гризманн.

Напомним, ранее в этой группе "Брюгге" и "Монако" сыграли вничью. | soccernews.ru

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