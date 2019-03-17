В матче с участием женской сборной России произошла драка

Теги россияшвейцария

В матче с участием женской сборной России произошла драка

Во время игры юниорского чемпионата Европы среди футболисток не старше 17 лет случилась потасовка.

В драке участвовали россиянка Диана Памен и швейцарка Элла Люштина. Обе футболистки получили красные карточки.

Отметим, что сборная России уступила Швейцарии (2:4). В общем россиянки трижды проиграли и финишировали на последней позиции в группе.

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