В матче с "Валенсией" болельщики на "Сантьяго Бернабеу" освистали двух лидеров "Реала"
Во вчерашнем матче против "Валенсии" болельщики на "Сантьяго Бернабеу" освистали сразу двух ведущих игроков мадридского "Реала".
Так, негодование фанатов вызвала игра вингера Гарета Бэйла, который не отличался особой активностью на поле, форварда команды Карима Бензема, не использовавшего несколько достаточно опасных моментов, чтобы принести "сливочным" победу. Первый был освистан во время своей замены на Лукаса Васкеса, а второй - по ходу матча.
Напомним, Зидан прокомментировал ничью с "Валенсией". | soccernews.ru
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