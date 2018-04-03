В матче с "Ювентусом" Иско продемонстрировал 100% точность в передачах
В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса" полузащитник мадридского "Реала" Иско продемонстрировал 100% точность в передачах.
Так, все из 54-х пасов 25-летнего хавбека "сливочных" на своих партнеров по команде оказались точными. Иско стал единственным игроком в матче, который ни разу не ошибся в передачах за весь поединок на "Альянц Стэдиум".
Не пропустите обзор матча "Ювентус" - "Реал". | soccernews.ru
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