В матче с "Ювентусом" Иско продемонстрировал 100% точность в передачах

В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса" полузащитник мадридского "Реала" Иско продемонстрировал 100% точность в передачах.

Так, все из 54-х пасов 25-летнего хавбека "сливочных" на своих партнеров по команде оказались точными. Иско стал единственным игроком в матче, который ни разу не ошибся в передачах за весь поединок на "Альянц Стэдиум".

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