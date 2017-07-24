В матче с "Ювентусом" Месси продемонстрировал свои лучшие показатели для предсезонной подготовки

Информация, которая выходит из стана каталонской "Барселоны", свидетельствует о том, что к новому сезону ведущий форвард команды Лионель Месси подходит в одной из лучших своих форм.

Как информирует sport.es, уже несколько лет во время своих предсезонных матчей игроки "сине-гранатовых" носят GPS-трекеры, которые позволяют тренерскому штабу оценивать игровые кондиции своих подопечных. Послематчевый же анализ игры с туринским "Ювентусом" показал, что лучший бомбардир "Барсы" находится в невиданной доселе для предсезонной подготовки форме - его показатели по количеству намотанного километража, ускорениям, максимальной скорости, скорости на дистанции более 20 метров, аэробной мощности и многих других категорий оказалась лучшими за все время ведения такого учета.

Напомним, Месси повторил трюк с Боатенгом на Маскерано. | soccernews.ru