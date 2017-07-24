В матче с "Ювентусом" Месси продемонстрировал свои лучшие показатели для предсезонной подготовки

Теги барселоналионель месси

В матче с "Ювентусом" Месси продемонстрировал свои лучшие показатели для предсезонной подготовкиИнформация, которая выходит из стана каталонской "Барселоны", свидетельствует о том, что к новому сезону ведущий форвард команды Лионель Месси подходит в одной из лучших своих форм.

Как информирует sport.es, уже несколько лет во время своих предсезонных матчей игроки "сине-гранатовых" носят GPS-трекеры, которые позволяют тренерскому штабу оценивать игровые кондиции своих подопечных. Послематчевый же анализ игры с туринским "Ювентусом" показал, что лучший бомбардир "Барсы" находится в невиданной доселе для предсезонной подготовки форме - его показатели по количеству намотанного километража, ускорениям, максимальной скорости, скорости на дистанции более 20 метров, аэробной мощности и многих других категорий оказалась лучшими за все время ведения такого учета.

Напомним, Месси повторил трюк с Боатенгом на Маскерано. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов