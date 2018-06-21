В матче сборных Франции и Перу завершился первый тайм

В матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира между сборными Франции и Перу завершился первый тайм.

По его итогам впереди оказалась европейская команда благодаря результативному удару своего форварда Килиана Мбаппе. В целом стартовые 45 минут поединка прошли под диктовку "трехцветных", которые перебили соперника по ударам - 9:4.

Напомним, Мбаппе вошел в историю сборной Франции. | soccernews.ru