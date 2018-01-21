В матче Сегунды голкипер "Луго" забил гол со своей половины поля

Во вчерашнем матче Сегунды против "Спортинга" голкипер "Луго" Хуан Карлос забил гол со своей половины поля. 30-летний вратарь отметился забитым мячом на 80-й минуте игры, установив окончательный счет в матче 3:1 в пользу своей команды.

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