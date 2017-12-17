В матче шотландской Премьер-Лиги "Селтик" потерпел поражение со счетом 4:0 от "Хартса"

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В матче шотландской Премьер-Лиги "Селтик" потерпел поражение со счетом 4:0 от "Хартса"В матче 19-го тура шотландской Премьер-Лиги "Хартс" разгромил "Селтик" со счетом 4:0, прервав тем самым беспроигрышную серию "кельтов" в 69 матчей на внутренней арене.

"Хартс" - "Селтик" - 4:0

Голы: Кокрейн, 26 - 1:0, Лафферти, 35 - 2:0, Милинкович, 48 - 3:0, Милинкович, 76 - 4:0 (пенальти).

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5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
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