В матче шотландской Премьер-Лиги "Селтик" потерпел поражение со счетом 4:0 от "Хартса"

В матче 19-го тура шотландской Премьер-Лиги "Хартс" разгромил "Селтик" со счетом 4:0, прервав тем самым беспроигрышную серию "кельтов" в 69 матчей на внутренней арене.

"Хартс" - "Селтик" - 4:0

Голы: Кокрейн, 26 - 1:0, Лафферти, 35 - 2:0, Милинкович, 48 - 3:0, Милинкович, 76 - 4:0 (пенальти).

Не пропустите: вот так бы выглядел сегодняшний "Лацио", не продавай он своих лидеров. | soccernews.ru