В матче шотландской Премьер-Лиги "Селтик" потерпел поражение со счетом 4:0 от "Хартса"
В матче 19-го тура шотландской Премьер-Лиги "Хартс" разгромил "Селтик" со счетом 4:0, прервав тем самым беспроигрышную серию "кельтов" в 69 матчей на внутренней арене.
"Хартс" - "Селтик" - 4:0
Голы: Кокрейн, 26 - 1:0, Лафферти, 35 - 2:0, Милинкович, 48 - 3:0, Милинкович, 76 - 4:0 (пенальти).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25