В матче "Спартак" - "Ростов" сменился арбитр

В матче 13-го тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" заменен ассистент арбитра ВАР. Вместо Алексея Стипиди встречу обслужит Игорь Демешко. Об этом сообщается в телеграм-канале РФС.

Также в игре ЦСКА - "Ротор" ассистент арбитра Дмитрий Березнев заменит Андрея Гурбанова.

Замены связаны с получением арбитрами сомнительных тестов на коронавирус.

Встреча московского и ростовского клуба состоится 31 октября. Начало - в 16:30 (мск).

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