В матче "Урал" - "Спартак" победитель не был выявлен

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В матче "Урал" - "Спартак" победитель не был выявлен

"Урал" и "Спартак" закончили безголевой ничьей в матче 17-го тура чемпионата России.

"Урал" - "Спартак" - 0:0

"Урал": Годзюр, Меркулов, Поляков, Ароян, Кулаков, Фидлер, Димитров (Панюков, 69), Аугустыняк, Кухарчик (Бавин, 85), Егорычев (Погребняк, 77), Ильин.

"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Кутепов, Айртон, Крал, Умяров (Тил, 63), Шюррле (Понсе, 66), Бакаев, Зобнин, Ларссон (Мирзов, 84).

После 17-туров РПЛ "Спартак" занимает 6 место в турнирной таблице, имея в активе 22 балла. у "Урала" 20 очков и 8 позиция.

А еще: "Урал" стал победителем турнира на Кипре| http://soccernews.ru
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