В матче юношеской ЛЧ "Спартак" обыграл "Ливерпуль"
Сегодня в матче юношеской Лиги Чемпионов московский "Спартак" на своем поле обыграл английский "Ливерпуль".
"Спартак" U-19 - "Ливерпуль" U-19 - 2:1
Голы: Льюис, 18 - 0:1, Руденко, 24 - 1:1, Руденко, 57 - 2:1.
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