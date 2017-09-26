В матче юношеской ЛЧ "Спартак" обыграл "Ливерпуль"

Сегодня в матче юношеской Лиги Чемпионов московский "Спартак" на своем поле обыграл английский "Ливерпуль".

"Спартак" U-19 - "Ливерпуль" U-19 - 2:1

Голы: Льюис, 18 - 0:1, Руденко, 24 - 1:1, Руденко, 57 - 2:1.

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