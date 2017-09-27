В матче Юношеской лиги УЕФА ЦСКА уступил "Манчестер Юнайтед"

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В матче Юношеской лиги УЕФА ЦСКА уступил "Манчестер Юнайтед"

В рамках второго тура Юношеской лиги УЕФА ЦСКА на своём поле проиграл "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:2.

ЦСКА U-19 – "Манчестер Юнайтед" U-19 - 1:2

Голы: Барлоу, 8 - 0:1, Гомес, 38 - 0:2, Меренчуков, 90 - 1:2.

ЦСКА U-19: Зириков, Марадишвили (Меренчуков, 63), Лазарев (Елеев, 77), Волков, Мацхарашвили, Олейников, Тикнизян, Хосонов, Захаров, Фищенко, Пухов (Жиронкин, 57).

"Манчестер Юнайтед" U-19: Мута-Себтауи, Лэрд, Сан, Уоррен, О`Коннор, Бонен, Хэмилтон, Кеньон (Тэннер, 60), Гомес (Уильямс, 86), Барлоу (Гарнер, 73), Боуи.

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